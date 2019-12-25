ФАС выдала предписание по строительству радиологического центра на Заповедной улице

Итоги определения подрядчика не аннулировали.

ФГБУ "НМИЦ имени В.А. Алмазова" получило предписание ФАС, утверждённое после жалобы на тендер по строительству радиологического центра на Заповедной улице. Итоги конкурса, в котором одержало победу ООО "ГРМ", аннулировать не стали. Таким образом, контракт с начальной ценой 4 млрд рублей всё же будет заключён. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС.

Напомним, что общая площадь четырехэтажного здания составит 12,8 тыс. кв. м. С основным зданием его соединят 2 пешеходные галереи. Учреждение будет предназначено для для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, причём как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Воплотить проект планируют к 2026 году.

Ранее мы сообщили о том, что проект отделения экстренной медицинской помощи для Елизаветинской больницы оценили в 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV