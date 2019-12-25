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ФАС выдала предписание по строительству радиологического центра на Заповедной улице
Сегодня, 14:56
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ФАС выдала предписание по строительству радиологического центра на Заповедной улице

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Итоги определения подрядчика не аннулировали.

ФГБУ "НМИЦ имени В.А. Алмазова" получило предписание ФАС, утверждённое после жалобы на тендер по строительству радиологического центра на Заповедной улице. Итоги конкурса, в котором одержало победу ООО "ГРМ", аннулировать не стали. Таким образом, контракт с начальной ценой 4 млрд рублей всё же будет заключён. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС. 

Напомним, что общая площадь четырехэтажного здания составит 12,8 тыс. кв. м. С основным зданием его соединят 2 пешеходные галереи. Учреждение будет предназначено для для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, причём как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Воплотить проект планируют к  2026 году. 

Ранее мы сообщили о том, что проект отделения экстренной медицинской помощи для Елизаветинской больницы оценили в 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, радиологический центр, санкт-петербург, фас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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