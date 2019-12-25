Радиологический центр за 4 млрд рублей в Петербурге построит ООО "ГРМ"

На победу в тендере претендовали 3 подрядчика.

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова" подвело итоги конкурса на строительство Медицинского радиологического центра в Северной столице. Как уже сообщал Piter.TV, опираясь на данные портала госзакупок, начальная цена контракта с подрядчиком составила 3,89 млд рублей.

Напомним, что тендер разыгрывался в сентябре. На победу в нём претендовали 3 претендента, заявки двух из них забраковала комиссия.

Таким образом, ООО "ГРМ" будет отвечать за строительство центра Заповедной улице. В нем будет проводиться диагностика и лечение пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, причём как в условиях стационара, таким амбулаторно. Больных будут лечить при помощи радиофармпрепаратов и лучевой терапии.

Ранее мы сообщили о том, что на транспорт для петербургского отделения Роспотребнадзора направят 86 млн рублей.

Фото: Piter.TV