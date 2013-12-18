На транспорт для петербургского отделения Роспотребнадзора направят 86 млн рублей

В рамках закупки ведомству предоставят около 50 машин четырёх типов.

Подведомтсвенное Роспотребнадзору ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленобласти" объявило тендер на поставку ведомству служебного транспорта. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 86,1 млн рублей.

В общей сложности от поставщика требуется предоставить 4 типа автомобилей. Из них – около 40-ка Lada Vesta, 9 универесалов Lada Granta Cross или Largus, а также 3 грузопассажирских Ford. Все модели будут предназначены для выезда сотрудников экспертизы, на некоторых из них необходимо разместить телефон и герб ведомства.

Кроме того, исполнитель контракта ответственен за организацию пропусков во все порты Петербурга и Ленобласти для поставленных авто.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 декабря.

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Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru