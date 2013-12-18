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Проект второй очереди ИТМО Хайпарк оценили в 352,5 млн рублей
Сегодня, 14:16
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Проект второй очереди ИТМО Хайпарк оценили в 352,5 млн рублей

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Тендер на строительство первой очереди комплекса снова отменили.

АО "ИТМО Хайпарк" объявил тендер на подготовку проектной документации для зданий второй очереди студенческого кампуса. Как подчеркнул Piter.TV в базе данных ЕИС, начальная цена контракта оценивается в 352,5 млн рублей.

Подрядчику необходимо подготовить проекты третьего и четвёртого общежитий, а также спорткомплекса и трех научных центров, связанных с изучением  фотоники, наук о жизни и здоровье и IT.

Завершить работу необходимо до конца марта 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 декабря. 

Напомним, что в сентябре стартовал конкурс, связанный со строительством первой очереди  "ИТМО Хайпарк". Речь идёт об основном здании и двух общежитиях. Цену контракта тогда оценили в 13,142 млрд рублей. Данные в извещении менялись 4 раза, а 11 ноября конкурс был  отменен. Как по данным издания "Интерфакс", причиной стали повторное проведение госэкспертизы проектной  документации, а также пересчёт сметной стоимости работ. 

Фото: PR-агентство Пресс Папье

Теги: госзакупки, итмо хайпарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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