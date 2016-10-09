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"ИТМО Хайпарк" отменил тендер на строительство первой очереди кампуса в Пушкинском районе
Сегодня, 10:52
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"ИТМО Хайпарк" отменил тендер на строительство первой очереди кампуса в Пушкинском районе

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Причиной стала повторная госэкспертиза проектной документации, а также пересчёт стоимости работ.

АО "ИТМО Хайпарк" приняло решение об отмене конкурса на строительство первой очереди кампуса университета в Пушкинском районе Петербурга. Соответствующий приказ был опубликован на портале ЕИС в пятницу, 11 ноября. 

Напомним, что начальная цена контракта с потенциальным подрядчиком достигала 13,1 млн рублей. Помимо здания основного корпуса, в техзадание были включены 2 общежития, студенческий клуб, и внутриплощадочные сети. Работы по возведению объектов должны были завершиться в 2025 году. 

Как по данным издания "Интерфакс", причиной отмены закупки стали повторное проведение госэкспертизы проектной  документации а также пересчёт сметной стоимости работ. 

Ранее мы сообщили о том, что "Ладожскую" могут закрыть на капремонт 8 февраля 2023 года в метро Петербурга.

Фото: Пресс-служба "СТАРТ Девелопмент"

Теги: госзакупки, итмо, пушкинский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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