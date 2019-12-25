На медицинский радиологический центр в Петербурге готовы выделить 4 млрд рублей

В учреждении будут лечить пациентов с онкологией и эндокринными заболеваниями.

ФГБУ "Национальный медицинский центр имени Алмазова" объявил тендер на строительство и ввод в эксплуатацию Медицинского радиологического центра в Петербурге. Судя по данным портала госзакупок, с которым ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта достигает 4 млрд рублей.

Учреждение необходимо построить на Заповедной улице. В нем будет проводиться диагностика и лечение пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, причём как в условиях стационара, таким амбулаторно. Больных будут лечить при помощи радиофармпрепаратов и лучевой терапии. Для этого используют аппараты для брахитерапии и для томотерапии, а также высокоэнергетические линейные ускорители.

Подать заявку на участке в электронном аукционе можно будет до 17 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию трассы Р-23 выделено более 10 млрд рублей.

Фото: Piter.TV