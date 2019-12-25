На реконструкцию трассы Р-23 выделено более 10 млрд рублей

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявил 2 крупных тенедера на реконструкцию автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия с выполнением работ по очистке от взрывоопасных предметов и разработке рабочей документации. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, начальные цены контрактов равны 10,1 млрд и 1,2 млрд рублей.

Дорожники будут работать на участке км 54+000 – км 80+000. Помимо устройства дорожной одежды, будут выполнены работ по обследованию и очистке от взрывоопасных предметов.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 17 октября.

Ранее мы сообщили о том, что эскалаторы для станции "Горный институт" готовы приобрести более чем за 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV