Эскалаторы для станции "Горный институт" готовы приобрести более чем за 1,5 млрд рублей

Для пассажиров будет предусмотрено по 2 ленты на вход и выход. Поступления ожидается до конца июня 2024 года.

АО "Метрострой Северной столицы" ищет подрядчика для оснащению и монтажу эскалаторов на станции "Горный институт", вестибюль и пешеходный переход которой планируют построить на Лахтинско-Правобережной линии метро Петербурга. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,589 млрд рублей.

Всего на станции установят 4 ленты с подъёмной высотой 58,6 м. Кроме того, в вестибюле установят 3 лифта, которые максимально будут подниматься на 4,15 и на 11 м. Техзадание необходимо выполнить до 30 июня 2024 года.

Подать заявки компаниям, которые претендуют на место исполнителя закупки, можно до 7 октября.

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Фото: Piter.TV