ГУП "Водоканал" восстановит благоустройство после работ в восьми районах Петербурга

В данный момент на эти нужды предусмотрено 231,1 млн рублей.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявило тендер на восстановление нарушенного благоустройства внутриквартальных территорий, а также садов, парков и дорог после аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в восьми районах Северной столицы. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 231,1 млн рублей.

Подрядчик проведёт работы в Калининском, Красногвардейском, Невском, Петродворцовом, Курортном, Кронштадтском, Колпинском и Пушкинском районах. Основные мероприятия коснутся замены асфальтобетонного покрытия и восстановления газонов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе планируют построить новую станцию скорой помощи.

Фото: Piter.TV