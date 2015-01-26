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ГУП "Водоканал" восстановит благоустройство после работ в восьми районах Петербурга
Сегодня, 14:58
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ГУП "Водоканал" восстановит благоустройство после работ в восьми районах Петербурга

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В данный момент на эти нужды предусмотрено 231,1 млн рублей.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявило тендер на восстановление нарушенного благоустройства внутриквартальных  территорий, а также садов, парков и дорог после аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях в восьми районах Северной столицы. Как узнал Piter.TV  из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 231,1 млн рублей. 

Подрядчик проведёт работы в Калининском, Красногвардейском, Невском, Петродворцовом, Курортном, Кронштадтском, Колпинском и Пушкинском районах. Основные мероприятия коснутся замены асфальтобетонного покрытия и восстановления газонов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе планируют построить новую станцию скорой помощи.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, госзакупки, районы спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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