В Петергофе планируют построить новую станцию скорой помощи

Начальная цена контракта составит почти 360 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на работы по строительству здания станции скорой медицинской помощи на 10 бригад в Петергофе. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 359 млн рублей.

Объект построят на улице Первого Мая. Исполнителю предстоит разработать проектную документацию, обустроить кровлю, провести фасадные работы и внутренние отделочные работы, а также наладить инженерные коммуникации и благоустроить территорию.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 19 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство парка Авиаторов планируют направить 875 млн рублей.

Фото: Piter.TV