На благоустройство парка Авиаторов планируют направить 875 млн рублей

Для посетителей организуют спортивную зону, места отдыха и детские площадки. Завершить работы намерены осенью 2023 года.

Комитет госзаказа Северной столицы находится в поисках подрядчика для благоустройства парка Авиаторов в Московском районе города. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, работы планируют провести в 2 этапа: первый из них предварительно оценён в 410,1 млн рублей, второй – в 465,1 млн.

Начальные работы пройдут на Кубинской и Кузнецовской улицах. Там благоустроят территорию вокруг детской площадки, оборудуют футбольное поле, скейтзону, спортивную площадку. Также на участке от Кузнецовской улицы до мостика через пруд будут высажены кустарники, а по территории парка расставят урны, велопарковки, навесы и уличную мебель.

На втором этапе исполнитель займется территорией на участке у смотровой площадки вдоль восточной части пруда, а также у Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы, где появится игровая зона и будут высажены зелёные насаждения. Также для посетителей парка станут доступны детская игровая площадка, полноценный скейт-парк и спортивная зона с резиновым покрытием.

Все работы нужно будет завершить не позднее 15 октября 2023 года. Подать заявку на участие в конкурсе по первому этапу работ можно будет до 12 октября, а по второму – до 14 октября.

Добавим, что благоустройство парка Авиаторов планируется ещё с 2021 года. В комблаге заявляли, что на оба этапа планируют выделить только 500 млн рублей, однако сейчас начальные цены контрактов возросли.

Первые подробности об обновлении пространства появились прошедшей весной.

Ранее мы сообщили о том, что проезд от Маршала Блюхера до улицы Замшина оценили в 51, 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV