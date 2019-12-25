Парк Авиаторов полностью благоустроят до 2023 года

Губернатор Петербурга поручил в течение года завершить проектирование парка, а до 2023-го полностью привести в порядок зеленую зону.

В ходе рабочего визита в Московском районе Александр Беглов посетил парк Авиаторов. Он поручил в течение года завершить проектирование парка, а до 2023-го полностью привести в порядок зеленую зону. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" в субботу, 3 июля.

По словам Беглова, парк нужно "делать красивый, современный парк, чтобы было удобно жителям. Тем более, что это историческое место". Также он призвал поторопиться с подготовкой презентации обновления парка, чтобы у горожан было достаточно времени на высказывание пожеланий и замечаний

Напомним, в этом году парк отмечает 55-летний юбилей. Он появился в 1966 году на территории бывшего Корпусного аэродрома. Через два года в середине пруда был открыт памятник военным летчикам — самолет-истребитель МиГ-19. Его территория составляет 32 га.

Ранее Piter.tv информировал о том, что в Смольном рассказали о первых победителях проекта "Твой бюджет-2021". Среди победивших инициатив - карманный парк, многофункциональная площадка, озеленение бульвара и другие.

Фото: Вконтакте / Концепция благоустройства "Парка Авиаторов"