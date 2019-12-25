В Смольном рассказали о первых победителях проекта "Твой бюджет-2021"

Среди победивших инициатив - карманный парк, многофункциональная площадка, озеленение бульвара и другие.

В четырех районах Петербурга участники выбрали лучшие проекты "Твой бюджет - 2021". Об инициативах рассказала пресс-служба комитета по финансам города.

В Петроградском районе оказалось сразу же два победителя: проект трудовых мастерских для молодежи с инвалидностью и карманный парк на Большой Разночинной, 20.

Автор первой инициативы, Наталья Дубровенская, предлагает дообрудовать и оснастить существующие мастерские, где люди с ОВЗ смогут обучаться гончарному делу, мыловарению, росписью по ткани, картонажно-переплётным и другим работам. На реализацию потребуется около 5,7 млн рублей.

По замыслу Игоря Пономаренко на Петроградской стороне появится "карманный парк". Это выход из ситуации, когда разбить большой парк при уплотнительной застройке нет возможности, но проблему дефицита зелени все же можно решить. На него потребуется 6,2 млн рублей.

Во Фрунзенском районе лидером голосования стала идея реконструкции хоккейной коробки во дворе на Будапештской, 29/4. Анна Агеева предлагает заменить старую коробку на многофункциональную площадку, которую можно будет использовать круглый год. Заявленная стоимость — 12,1 млн рублей.

На Васильевском острове больше всего участников поддержало возвращение кустарников и многолетников на бульвар Большого проспекта В.О. Инициатива была подготовлена коллективом. Авторы хотят, чтобы на проспекте провели многоуровневое озеленение: газон, кустарник и деревья. Понадобится около 9,2 млн рублей.

Про победителя в Колпинском районе Piter.TV уже рассказывал ранее. Матвей Большаков разработал проект современного молодежного пространство.

Лидеров в Красногвардейском и Невском районах определяет в июле. Затем, осенью, пройдет общегородское голосование, на которое вынесут по две инициативы, занявшие следующие 2 места после победителей.

Фото: предоставлено комитетом по финансам СПб