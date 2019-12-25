Бюджетная комиссия выбрала победителя проекта "Твой бюджет" в Колпино

Также победителя выберут горожане во время осеннего голосования.

В Колпино определили победителя проекта "Твой бюджет". В районе появится новое молодежное пространство. Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга 17-го июня.

Накануне члены бюджетной комиссии Колпинского района отобрали 8 предложений. Больше всего голосов набрала инициатива Матвея Большакова по созданию современного молодежного пространства.

Автор предлагает сделать большой многофункциональный зал для различных образовательных и досуговых мероприятий, медиастудию и TikTok-хаус, творческие мастерские, студии практических занятий, коворкинг-зона и зона для отдыха. Стоимость проекта оценивается в 15 млн рублей.

На общегородское голосование выйдут еще две инициативы — "Оборудование танцплощадки для уличных танцоров" и "Создание автогородка в детском саду 43". Голосование пройдут осенью в онлайн-формате.

Также участниками проекта являются Василеостровский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Фрунзенский районы.

Фото: ВКонтакте / Колпинский район Санкт-Петербурга