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Проезд от Маршала Блюхера до улицы Замшина оценили в 51, 6 млн рублей
Сегодня, 14:41
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Проезд от Маршала Блюхера до улицы Замшина оценили в 51, 6 млн рублей

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Исполнитель завершит строительство в 2024 году.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявил тендер на выполнение работ по строительству проезда от проспекта Маршала Блюхера до земельного участка 1 по улице Замшина. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок. 

Помимо подготовки территории, исполнителю поручат земляные работы, инженерную подготовку территории. Также будет выполнено устройство наружных электрических сетей и линий связи, канализации и водоснабжения. Завершатся мероприятия благоустройством.

Работы продлятся до июля 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

Ранее мы сообщили о том, что Университетскую набережную готовы отремонтировать за 90,8 млн рублей.

Фото:  ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: госзакупки, дорожный ремонт, проезд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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