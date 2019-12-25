Проезд от Маршала Блюхера до улицы Замшина оценили в 51, 6 млн рублей

Исполнитель завершит строительство в 2024 году.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявил тендер на выполнение работ по строительству проезда от проспекта Маршала Блюхера до земельного участка 1 по улице Замшина. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Помимо подготовки территории, исполнителю поручат земляные работы, инженерную подготовку территории. Также будет выполнено устройство наружных электрических сетей и линий связи, канализации и водоснабжения. Завершатся мероприятия благоустройством.

Работы продлятся до июля 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"