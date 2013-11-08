Университетскую набережную готовы отремонтировать за 90,8 млн рублей

СПб ГБУ "Мостотрест" объявило тендер на реставрацию Университетской набережной. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, на эти нужды максимально готовы выделить 90,8 млн рублей.
Подрядчик займётся реставрацией металлических и гранитных элементов, ремонтом Румянцевского спуска. Также исполнителю необходимо будет организовать дорожное движение на период производства работ.
Работы необходимо завершить не позднее 31 августа 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 октября.
Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Свердловской набережной выделят 828,3 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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