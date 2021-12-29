В соответствии с предложениями молодых горожан в парке появится памп-трек для занятий экстремальными видами спорта.

Стало известно, каким будет обновленный парк Авиаторов в Московском районе. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала заместитель главы администрации Московского района Евгения Цырулёва.

Парк Авиаторов – хороший пример соучаствующего проектирования. Мы проводили неоднократно прямые эфиры, трансляции, в которых принимали участие до 6 тысяч человек. Евгения Цырулёва, замглавы администрации Московского района

В соответствии с предложениями молодых горожан в парке появится памп-трек для занятий экстремальными видами спорта. Там же появятся детская площадка, комфортная зона отдыха. На участке парка от Кузнецовской улицы до пруда оборудуют веревочный парк.

Фото: пресс-служба Смольного