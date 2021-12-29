Стало известно, каким будет обновленный парк Авиаторов в Московском районе. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала заместитель главы администрации Московского района Евгения Цырулёва.
Парк Авиаторов – хороший пример соучаствующего проектирования. Мы проводили неоднократно прямые эфиры, трансляции, в которых принимали участие до 6 тысяч человек.
Евгения Цырулёва, замглавы администрации Московского района
В соответствии с предложениями молодых горожан в парке появится памп-трек для занятий экстремальными видами спорта. Там же появятся детская площадка, комфортная зона отдыха. На участке парка от Кузнецовской улицы до пруда оборудуют веревочный парк.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все