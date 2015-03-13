Строительство радиологического центра НМИЦ имени Алмазова откладывается из-за жалобы ФАС

Претензии предъявило ООО "Медицинские технологии", у представителей которого нашлось сразу 5 замечаний к проектной документации.

ФАС РФ приняла решение о приостановке определения поставщика по строительству радиологического центра для нужд НМИЦ имени В.А. Алмазова в Петербурге. Жалобу на закупку подало ООО "Медицинские технологии". Piter.TV обратил внимание на изменения в данных ЕИС.

Напомним, что начальная цена контракта составляла 4 млрд рублей. В техзадании описывается проект четырехэтажного здания на Заповедной улице площадью 12,8 тыс. кв. м. с пешеходными галереями к уже существующим объектам центра. По задумке центр предназначен для диагностики и лечение пациентов с заболеваниями онкологического и эндокринологического профилей, причём как в условиях стационара, так и амбулаторно. Воплотить проект планировали в 2026 году.

В начале ноября стал известен победитель электронного аукциона: им стала компания ООО "ГРМ". Однако практически одновременно с этим претензии к документации появились у ООО "Медицинские технологии". ПРедставители организации подали жалобу в ФАС, отметив, что заказчик указал другие сроки исполнения контракта в разделе "разъяснения к документации" и дважды потребовал закупить конкретное оборудование без возможности поставки аналогов. Также жалоба касается комиссии для проверки работ, которую планировали сформировать не из пяти, а из трёх человек. Наконец, не указано, какие виды работ необходимо выполнить без привлечения субподрядчиков.

Решение ФАС по жалобе пока обнародовано не было.

Ранее мы сообщили о том, что здание училища им. Рериха в Петербурге отреставрирует ООО "Мегастрой".

Фото: Piter.TV