Здание училища им. Рериха в Петербурге отреставрирует ООО "Мегастрой"

Компания будет отвечать за второй и третий этапы работ.

ГБПОУ "Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха" объявило победителя тендеров на второй и третий этапы реставрации здания на Гражданском проспекте. Подрядчиком выбрано ООО "Мегастрой", которое выполнит работы на общую сумму 164,7 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Отметим, что в конкурсе на второй этап с начальной ценой контракта 92,4 млн рублей компания победила не конкуренции.

Другой тендер на третий этап был заявлен с начальной ценой контракта 72,3 млн рублей. На победу помимо "Мегастроя" претендовала ещё одна организация, предложившая снизить стоимость работ до 68,6 млн рублей. Однако одержать триумф она так и не смогла.

Ранее мы сообщили о том, что для реставрации ограды Сад 9-го Января повторно ищут подрядчика.

Фото: Панорама yandex.maps