Проект отделения экстренной медицинской помощи для Елизаветинской больницы оценили в 91 млн рублей

Площадь объекта не будет превышать 31 тыс. кв.м.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на проектирование отделения экстренной медицинской помощи для Елизаветинской больницы. Судя по данным сайта госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, на

Новое отделение будет пристроено к основному зданию на улице Вавиловых. Согласно техзаданию, проектировщик должен учесть, что площадь объекта не будет превышать 31 тыс. кв.м. Также в документации необходимо указать такие элементы, как стационарное отделение скорой медицинской помощи, тёплый бокс вместительностью 8 машин, "зелёную", "жёлтую" и "красную" зоны, блок инфекционных изоляторов, отделения лучевой диагностики, противошоковых мероприятий, эндоскопии, дезинфекционное отделение, клинико-диагностическую лабораторию. Уточнения нужно внести относительно операционного блока на 6 залов, а также 5-ти отделений реанимации и интенсивной терапии

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 15 декабря.

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Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница