  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На северном намыве Васильевского острова возобновились работы
Сегодня, 16:33
55
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На северном намыве Васильевского острова возобновились работы

0 0

Местные жители обвинят компанию "ЛСР" в нарушении закона, однако сам застройщик уверен, что действует правомерно.

В понедельник, 22 мая, на северном намыве Васильевского острова возобновлены строительные работы, несмотря на причисление объекта к вещественному доказательству и запрету всех работ. Об этом пишет "Фонтанка".

Местные жители обвинят компанию "ЛСР" в нарушении закона, однако сам застройщик уверен, что действует правомерно.

Сейчас на площадке проходит пролив песка для нивелирования негативного влияния ветров, ремонт техники и иные технологические мероприятия. Никаких запретов на работы по повышению высотных отметок земельных участков в данный момент не наложено, за исключением ограничения по водным работам на время нерестового периода.

отметили в ЛСР

Напомним, что строительство намыва стало прецедентом для возбуждения двух уголовных дел о превышении полномочий охранниками объекта и нарушении правил охраны окружающей среды. Разбирательства неоднократно отменяла прокуратура, однако СК РФ возобновлял их.

Фото:  Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Теги: василевский остров, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии