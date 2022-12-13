На северном намыве Васильевского острова возобновились работы

Местные жители обвинят компанию "ЛСР" в нарушении закона, однако сам застройщик уверен, что действует правомерно.

В понедельник, 22 мая, на северном намыве Васильевского острова возобновлены строительные работы, несмотря на причисление объекта к вещественному доказательству и запрету всех работ. Об этом пишет "Фонтанка".

Местные жители обвинят компанию "ЛСР" в нарушении закона, однако сам застройщик уверен, что действует правомерно.

Сейчас на площадке проходит пролив песка для нивелирования негативного влияния ветров, ремонт техники и иные технологические мероприятия. Никаких запретов на работы по повышению высотных отметок земельных участков в данный момент не наложено, за исключением ограничения по водным работам на время нерестового периода. отметили в ЛСР

Напомним, что строительство намыва стало прецедентом для возбуждения двух уголовных дел о превышении полномочий охранниками объекта и нарушении правил охраны окружающей среды. Разбирательства неоднократно отменяла прокуратура, однако СК РФ возобновлял их.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу