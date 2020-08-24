Работающую модель человеческого сердца вырастили из стволовых клеток

Американские ученые смогли создать в образце все клетки сердца человека, камеры и сосудистую ткань.

Работающую миниатюрную модель человеческого сердца вырастили из стволовых клеток. Об этом рассказали ученые из Университета штата Мичиган. В образце представлены все основные типы клеток сердца и функционирующая структура камер и сосудистой ткани.

Эти мини-сердца представляют собой невероятно мощные модели для изучения всех видов сердечных заболеваний с невиданной ранее степенью точности Айтор Агирре, старший автор проекта

Напомним, что наиболее распространенная причина смерти в США - это болезни сердца. Подробнее изучить исследование американских специалистов под названием "Генерация органоидов сердца, моделирующих раннее сердечное развитие человека в определенных условиях" можно на портале bioRxiv.

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