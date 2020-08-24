  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:19
378
lesjasap
Код вставки плеера

Работающую модель человеческого сердца вырастили из стволовых клеток

0 0

Американские ученые смогли создать в образце все клетки сердца человека, камеры и сосудистую ткань.

Работающую миниатюрную модель человеческого сердца вырастили из стволовых клеток. Об этом рассказали ученые из Университета штата Мичиган. В образце представлены все основные типы клеток сердца и функционирующая структура камер и сосудистой ткани.

Эти мини-сердца представляют собой невероятно мощные модели для изучения всех видов сердечных заболеваний с невиданной ранее степенью точности

Айтор Агирре, старший автор проекта

Напомним, что наиболее распространенная причина смерти в США - это болезни сердца. Подробнее изучить исследование американских специалистов под названием "Генерация органоидов сердца, моделирующих раннее сердечное развитие человека в определенных условиях" можно на портале bioRxiv.

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет.

Теги: наука, сердце, стволовые клетки, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии