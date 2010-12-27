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Рабочие закрытого завода "Форд" выйдут на митинг в Петербурге
Сегодня, 13:26
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nadezhda_sib

Рабочие закрытого завода "Форд" выйдут на митинг в Петербурге

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Завод официально перестал работать 20-го июня.

Работники завода Ford во Всеволожске выйдут на митинг 29-го июня. Об этом в понедельник, 24-го июня, сообщило издание "Gazeta.SPb".

Акцию проведут в субботу, 29-го июня, на площади Ленина. Его цель - добиться сохранения рабочих мест.

Напомним, о закрытии завода "Ford" во Всеволожске стало известно в марте 2019-го года. Это вызвало волну недовольств рабочих, около 1000 человек могут остаться без работы. Официально завод перестал работать 20-го июня. Большинство работников уйдут по собственному желанию в конце июня, получив дополнительный компенсационный пакет. 

Заводы Ford в России закрываются из-за того, что концерн решил прекратить выпуск легковых автомобилей в нашей стране и сосредоточиться на рынке легкого коммерческого транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам. 

Фото: fordsollers.ru

Теги: завод ford, форд, форд во всеволожске
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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