Завод Ford прекращает свою работу во Всеволожске

Завод официально перестает работать в четверг, 20-го июня.

В четверг, 20-го июня, завод компании "Ford" в Ленобласти официально прекращает свою работу. Об этом журналистам сообщил председатель профсоюза завода во Всеволожске Михаил Сергеев.

Конвейер остановился несколько дней назад. Большая часть работников решила добровольно уволиться 24-26 июня, получив дополнительный компенсационный пакет. Всех остальных работников сократят в сентябре.

Ранее стало известно, что без работы останутся более 1000 человек. Сотрудники завода устраивали забастовки с требованием выплатить оклад за два года при сокращении.

Заводы Ford в России закрываются из-за того, что концерн решил прекратить выпуск легковых автомобилей в нашей стране и сосредоточиться на рынке легкого коммерческого транспорта. Об этом в компании сообщили в конце марта 2019.

Фото: fordsollers.com