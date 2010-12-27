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Завод Ford прекращает свою работу во Всеволожске
Сегодня, 9:44
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Завод Ford прекращает свою работу во Всеволожске

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Завод официально перестает работать в четверг, 20-го июня.

В четверг, 20-го июня, завод компании "Ford" в Ленобласти официально прекращает свою работу. Об этом журналистам сообщил  председатель профсоюза завода во Всеволожске Михаил Сергеев. 

Конвейер остановился несколько дней назад. Большая часть работников решила добровольно уволиться 24-26 июня, получив дополнительный компенсационный пакет. Всех остальных работников сократят в сентябре.

Ранее стало известно, что без работы останутся более 1000 человек. Сотрудники завода устраивали забастовки с требованием выплатить оклад за два года при сокращении. 

Заводы Ford в России закрываются из-за того, что концерн решил прекратить выпуск легковых автомобилей в нашей стране и сосредоточиться на рынке легкого коммерческого транспорта. Об этом в компании сообщили в конце марта 2019.

Фото: fordsollers.com

Теги: завод во всеволожске, закрытие ford, форд легковые автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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