Рабочие завода Ford: "Получается, мы люди второго-третьего сорта?"

На заводе продолжаются забастовки.

Во Всеволожске продолжают митинговать рабочие завода Ford. Из-за закрытия завода без работы останутся более 1000 человек. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сотрудники завода требуют выплаты оклада за два года при сокращении. Акция согласована с властями. Сейчас на Юбилейной площади бастуют около 150 человек. Некоторые из них держат плакаты с лозунгами: "Ford discriminary and deceiving workers in Russia", "Губернатор и глава — защищай наши права", "Дискриминация на „Форде" в России".

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Свои требования работники обуславливают тем, что подобной работы в области они не найдут, кроме того они ссылаются на европейские законы. Завод Ford во Всеволожске будет работать до 20 июня, и на этом этапе произойдет добровольное сокращение сотрудников. Тех, кого не устроят его условия, ожидает плановое сокращение в сентябре.

Фото и видео: Piter.TV