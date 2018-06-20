Ленобласть выделит деньги на переобучение лишившихся работы сотрудников завода "Форд"

Из-за закрытия завода без работы останутся более 1000 человек.

Комитет по труду и занятости населения ЛО выделит бюджетные средства на профессиональное переобучение закрывающегося завода "Форд". Об этом сообщает ФАН "Экономика Сегодня", ссылаясь на слова председателя комитета Алексея Брицуна.

Чиновник отметил, что власти готовы за счет бюджетных средств переобучить работников завода на другую специальность. Помимо этого специально для них была разработана программа по трудоустройству в другие места во Всеволожском и Кировском районах.

Отметим, что из-за закрытия завода без работы останутся более 1000 человек. По данным чиновника заявление об увольнении уже подписали 260 человек.

Ранее сотрудники завода "Форд" вышли на митинг с требованием выплаты оклада за два года при сокращении. На акцию протеста вышло около 150 человек.

Фото: aрхив Piter.TV