"Лада" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Фордом".

В ДТП в Красноярском крае пострадали семь человек. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что в автомобильной аварии участвовало два транспортных средства. В числе раненых оказались двое несовершеннолетних пациентов. Согласно предварительной информации, за рулем "Лады" находилась 22-летняя девушка, которая выехала на полосу встречного движения. Там машина отечественного автопрома ударилась о "Форд".

На дороге Минусинск - Новоселово произошло ДТП. Семь человек доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, среди них двое несовершеннолетних в возрасте трех и шести лет. пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

В настоящее время в отношении девушки составлены административные протоколы за перевозку пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей. Также она получила протокол за нарушение ПДД.

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали два человека.

Фото и видео: Вконтакте / ЧП Красноярск, МВД по региону