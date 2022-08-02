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В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали два человека

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Водитель автобуса не справился с управлением.

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Инцидент произошел утром 2 августа. Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel Mokka. От удара машина столкнулась с другим автомобилем.

После этого "Нефаз" и Opel наехали на металлическое ограждение. Автобус врезался в крыльцо местной гостиницы. Два пассажира автомобиля получили травмы в результате ДТП. В автобусе был только водитель.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополье в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек.

Видео: ВКонтакте / ЧП | ДТП Челябинск

Теги: автобус, дтп, пострадавшие, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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