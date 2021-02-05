Еще шесть человек пострадали.

В Ставрополье в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел днем 31 июля на автодороге Астрахань - Ставрополь. Маршрутное такси "Газель" столкнулось с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. Водитель автомобиля при выполнении маневра обгона не убедился в его безопасности и столкнулся на встречной полосе с маршруткой.

По информации Владимирова, в результате ДТП на месте погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали. Их доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае.

Видео: Telegram / SHOT