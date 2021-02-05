В Ставрополье в ДТП с участием маршрутки погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел днем 31 июля на автодороге Астрахань - Ставрополь. Маршрутное такси "Газель" столкнулось с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. Водитель автомобиля при выполнении маневра обгона не убедился в его безопасности и столкнулся на встречной полосе с маршруткой.
По информации Владимирова, в результате ДТП на месте погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали. Их доставили в больницу.
Ранее мы сообщали, что два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все