Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Троих пострадавших пассажиров пришлось госпитализировать.

Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Казачинском районе Красноярского края. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Инцидент зафиксирован около 7 часов утра по местному времени (в три часа утра по Москве) на федеральной трассе от Красноярска до Енисейска. Известно, что в списке пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Согласно предварительной информации, на 189-м км автодороги водитель, находящийся за рулем иномарки Toyota Ractis выехал на полосу встречного движения. После этого произошло столкновение с микроавтобусом Iveco.

Водитель и пассажир Toyota погибли на месте. В автобусе находилось 14 пассажиров, в настоящее время 8 из них с незначительными травмами обратились за медицинской помощью, один из них ребенок. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время количество граждан, которые обратились к медикам после автомобильной аварии, увеличилось до 11 человек. Трое из них были госпитализированы, включая ребенка. Все оказавшиеся в больнице находятся в состоянии средней степени тяжести.

Самосвал с песком перевернулся на трассе "Сортавала".

Фото: Telegram / МВД 24

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