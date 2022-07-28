Самосвал с песком перевернулся на трассе "Сортавала"

Авария вызвала огромный затор на участке.

В четверг, 28 июля, на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти случилась авария с участием большегруза. Судя по сообщениям свидетелей в соцсетях, примерно в 4:13 утра на дорогу "прилёг" грузовик, перевозивший песок. Происшествие вызвало огромную пробку.

Сведения о ДТП подтвердили представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Самосвал перевернулся на 16-м километре трассы А-121 в сторону Петербурга. Судя по всему, водитель большегруза потерял управление, при этом никто не пострадал. Сейчас транспортное средство готовятся эвакуировать.

Ранее мы сообщили о том, что в жестком ДТП пострадали водитель и пассажир BMW на Пироговской набережной.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Дмитрий Адвейчук)