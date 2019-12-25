В жестком ДТП пострадали водитель и пассажир BMW на Пироговской набережной

Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 26 июля, в Выборгском районе Петербурга в аварии пострадал водитель BMW. Об этом сообщили в социальных сетях

Как рассказал очевидец, внедорожник съезжал с моста на Пироговскую набережную и подрезал другой автомобиль. Водитель не справился с управлением и влетел в столб. После этого его вынесло на газон и перевернуло на крышу. В машине сработали подушки безопасности.

Известно, что у автомобиля отлетело колесо, бампер и другие мелкие части автомобиля. В результате пострадали 27-летняя женщина и 32-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб