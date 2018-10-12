В прошлом году сумма просрочки россиян составляла 59 млрд. рублей.

Россияне накопили 80 млрд. просрочки по ипотечным кредитам. Для сравнения, в 2018-ом сумма долга потребителей за весь год составляла всего 59 млрд. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Эксперты напомнили, что средний размер ипотечного кредита по стране увеличился до 2,38 миллионов рублей. Рост показателей произошел в период за январь - март 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году планка выросла на 17,3 процента.

Специалисты считают большой проблемой то, что россияне могу получить кредит по упрощенной системе. Из-за этого объемы займов и ежемесячных платежей существенно растут, но не многие действительно могут их погасить.

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Видео: Piter.tv