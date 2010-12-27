Роспотребнадзор России запретил ввозить в страну несколько брендов из Грузии

Восемь брендов из Грузии попали в стоп-лист России.

Роспотребнадзор России заявил, что намерен увеличить контроль за ввозимой алкогольной продукцией из Грузии. Специалисты ведомства рассказали, что в период с 2014 по 2018 года количество товара, изготовленного с ненадлежащими требованиями законодательства из Грузии выросло в 2,9 раза. В прошлом году показатель составил 203 тысячи литров.

Чаще всего проблемы вызывают бренды "Багратиони-1882", "Болеро энд Компани", "Кахетинское Традиционное Виноделие", "Бадагони", "Дом Грузинского Вина", "Корпорация Грузинское Вино", "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков", "Батоно". На данный момент известно, что продукция данных производителей допускать на территории страны не будут.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ответ на запрет Путина в аэропортах Грузии пройдет акция по раздаче вина туристам.

Видео: YouTube/Anggie Harygustia