Военнопленный рассказал о военных преступлениях националистического полка на Украине.

Снайпер полка "Азов" (запрещенная на территории России террористическая, экстремистская и неонацитсская организация) с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в городе Мариуполе, после чего совершил надругательство над убитой женщиной. Такое заявление сделал коллега этого военного, который сейчас оказался в российском плену. Ранее этот же военнопленный сообщил об обстоятельствах расстрела мирных жителей, которые двигались на автомобиле с надписью "дети". Мужчина пояснил, что он вместе с еще четырьмя боевиками сначала увидели машину, после чего доложили о ней командиру, а затем выполнили его приказ открыть огонь на поражение. Затем представители украинских неонацистов вытащили тела жертв и отнесли их в ближайший брошенный дом.

Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами... "Мы его оставили и ушли обратно на позиции. военнопленный

Мужчинв пояснил, что извращенец служил в снайперском подразделении. Военнопленный не знает его имени, а только служебный позывной. на вид этому молодому человеку было 25 лет. Он говорил о том, что прибыл из Киевской области, в течение трех лет служил, а затем начал снимать квартиру в районе Мариуполя.

Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости