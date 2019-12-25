РФ и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

При этом посол сделал другое противоречивое заявление.

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал журналистам об итоге встречи президентов двух стран, которая состоялась накануне в Ржеве. Слова дипломата передает ТАСС.

Семашко отметил, что РФ и Белоруссия демонстрируют понимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Однако при этом посол заявил, что его страна не удовлетворена ценами на газ из России, проявлением чего являются разногласия с "Газпромом"

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге импорт цветов сократился почти в 20 раз. Виной тому – коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.tv