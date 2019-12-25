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РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V"
Сегодня, 7:56
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lesjasap

РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V"

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Специалисты полагают, что страна нарушила соглашение.

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за многочисленных нарушений условий контракта. Заявление сделано на официальном Twitter-аккаунте вакцины для профилактики коронавируса. По мнению представителей РФПИ, препарат можно будет использовать в других странах, которым он необходим.

РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах.

пресс-служба РФПИ

Напомним, что представитель Государственного института по контролю лекарств Словакии (организация, которая выполняет в стране роль регулирующего органа по фармацевтике) Магдалена Юркемикова рассказала журналистам, что поступившая из России вакцина не соответствует характеристикам, опубликованным в авторитетном научном издании The Lancet. Речь шла о партии, поступившей в страну 1 марта.

Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться "Спутником V" до июня.


Фото: Минздрав России

Теги: рфпи, словакия, спутник v
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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