Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться "Спутником V" до июня

Кирилл Дмитриев рассказал об успехах в вакцинации граждан РФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V" до июня текущего года. Такую информацию специалист привел в рамках личного общения с главой государства Владимиром Путиным в Кремле.

Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт напомнил президенту России, что сейчас РФПИ активно реализовывает программу, связанную с вакцинацией граждан страны. Сейчас упор делается именно на прививочную кампанию соотечественником. Однако часть вакцины поставляется на внешние рынки. Речь идет о препаратах, изготовленных на территории иностранных государств.

Путин: российская вакцина эффективна против известных штаммов COVID-19.

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