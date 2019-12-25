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Qazaq Air приостановит рейсы в РФ из-за отсутствия страхового покрытия
Сегодня, 8:49
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Qazaq Air приостановит рейсы в РФ из-за отсутствия страхового покрытия

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В компании объяснили вынужденную меру.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы на территорию России из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы иностранного воздушного перевозчика. Специалисты заметили, что приходится отменять запланированный на 12 марта рейс до Новосибирска. Клиенты получат полный возврат средств.

Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия в воздушном пространстве РФ. Авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса.

пресс-служба компании

Днем ранее Air Astana также сообщила, что приостанавливает полеты в Россию и над ее территорией. Причиной такого решения также стало прекращение страхового покрытия коммерческих полетов. Еще один казахстанский перевозчик - SCAT заявил о намерении  увеличить количество рейсов в Россию, а также  организовать новые маршруты по данному направлению.

Фото: Pixabay.com

Теги: qazaq air, авиасообщение, казахстан, страховка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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