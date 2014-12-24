Такое решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов.

Казахстанская авиакомпания Air Astana временно прекратит полеты в Россию и над территорией нашей страны. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Такое решение принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов. Всем пассажирам отмененных рейсов обещают вернуть деньги в полном размере. Для возврата средств им следует обратиться в место, где они покупали билеты.

Также от полетов в Россию отказался турецкий лоукостер Pegasus. Авиаперелеты прекращены с 13 по 27 марта "в связи с операционными рисками".

Ранее мы писали, что "Уральские авиалинии" приостанавливают полеты из Петербурга в Азербайджан.

Фото: Instagram / airastana