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Путин заявил о невозможности обсуждать "Северный поток - 2" в нормандском формате

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Он напомнил, этот формат был создан для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что он не считает возможным обсуждать вопросы по газопроводу "Северный поток-2" в нормандском формате. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 24".

По его словам, данный вариант переговоров был создан для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Поэтому поднимать на этой площадке коммерческие вопросы недопустимо.

Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины.

Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что данный вопрос никак не связан со сложившейся ситуацией на территории Донбасса.

Напомним, на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос строительства СП-2 необходимо обсуждать в нормандском формате. По его словам, газопровод угрожает энергетической безопасности Украины.

Ранее на Украине потребовали длительного контракта с РФ на транзит газа.

Видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, газопровод, северный поток - 2
Категории: Новости России, Лента новостей,

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