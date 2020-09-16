США: "Северный поток – 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы

Американская сторона считает, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины и Восточной Европы.

Вашингтон считает, что российский газопровод "Северный поток – 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Кент напомнил, как Германия относится к российскому газопроводу. В ФРГ полагают, что они лидеры Европы. Американцы их не поддерживают и считают, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины и Восточной Европы. По словам Кента, это принципиальная позиция Вашингтона. Он уточнил, что через неделю канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в США. Тогда можно будет оценить политику ФРГ с другой стороны.

Напомним, что "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проходят от побережья России через Балтийское море до Германии. Штаты активно выступают против российского газопровода.

Ранее мы сообщили, что на Украине потребовали длительного контракта с РФ на транзит газа.

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