Путин уволил главу ФСИН

Должность Александра Калашникова займет замруководителя МВД Аркадий Гостев.

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Калашникова сменит на посту Аркадий Гостев, который ранее был заместителем руководителя министерства внутренних дел РФ.

Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний <…> Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности. из указав президента России

Документы вступают в силу по дня подписания.

Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года. С 2011 по 2019 год он был начальником Управления ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю.

Напомним, в начале октября текущего года были опубликованы видео с пытками заключенных в ОТБ-1 УФСИН России Саратовской области. По результатам проверок в отношении сотрудников ведомства возбудили уголовные дела. Также были уволены начальник областной тюремной больницы и несколько сотрудников регионального УФСИН. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также Совета Федерации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта страны Ксению Машкову.

Фото: fsin.gov.ru