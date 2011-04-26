Мишустин освободил от должности замминистра спорта за прогул

Ксения Машкова занимала свой пост с 2020 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра спорта страны Ксению Машкову. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей. из распоряжения правительства РФ

Машкову уволили по статье 37 ФЗ "О государственной гражданской службе РФ, а именно подпункту "а" пункта 3 части 1 – прогул (отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня).

Отметим, Машкова родилась в 1989 году. Она имеет высшее образование по специальности "юриспруденция", а также является кандидатом юридических наук. Машкова занимала пост статс-секретаря - замминистра спорта с 3 марта 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Петербурга Сергея Литвиненко. Он занимал эту должность ровно десять лет.



Фото: Правительство России