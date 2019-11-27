"Ничего подобного пока не было": Путин официально открыл трассу М11 в Петербурге

В среду, 27 ноября, президент России торжественно открыл новенькую трассу м11 в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.
Глава государства отметил, что ничего подобного в истории дорожных проектов не было.
"В истории дорожного строительства в России ничего подобного пока не было. Теперь есть!",
—заявил Путин.
После официального открытия трассы президент огласил результаты общественного голосования. Напомним, что петербуржцы сами выбирали название для м11.
"Насколько я понимаю, там три основных – "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего набрал "Нева"",
– отметил президент.
Отмечается, что строительство м11 обошлось в 520 миллиардов рублей. В проекте нем приняли участие французская и турецкие компании.
Напоним, что сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки.
Отметим, что сегодня Путин проводил в последний путь президента СПбГУ Людмилу Вербицкую и намерен открыть памятник Даниилу Гранину.
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