"Ничего подобного пока не было": Путин официально открыл трассу М11 в Петербурге

На церемонию открытия платной магистрали М-11 вместе с Путиным приехали губернатор Петербурга Александр Беглов.

В среду, 27 ноября, президент России торжественно открыл новенькую трассу м11 в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Глава государства отметил, что ничего подобного в истории дорожных проектов не было.

"В истории дорожного строительства в России ничего подобного пока не было. Теперь есть!", —заявил Путин.

После официального открытия трассы президент огласил результаты общественного голосования. Напомним, что петербуржцы сами выбирали название для м11.

"Насколько я понимаю, там три основных – "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего набрал "Нева"", – отметил президент.

Отмечается, что строительство м11 обошлось в 520 миллиардов рублей. В проекте нем приняли участие французская и турецкие компании.

Напоним, что сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки.

Отметим, что сегодня Путин проводил в последний путь президента СПбГУ Людмилу Вербицкую и намерен открыть памятник Даниилу Гранину.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин посетит в Петербург завод "Адмиралтейские верфи".

Видео:Транспондер T-pass/вк