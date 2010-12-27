Владимир Путин посетит в Петербург завод "Адмиралтейские верфи"

Приезд президента ознаменует сразу несколько важных событий, среди них - открытие трассы М-11.

Президент РФ в среду, 27 ноября, навестит Северную столицу, политика ждет насыщенная программа. Владимир Путин откроет платную трассу М-11, посетит завод "Адмиралтейские верфи", а также проведет несколько встреч, сообщила "Российская газета".

Кроме того, глава государства осмотрит подлодку "Петропавловск-Камчатский" и несколько строящихся судов. В присутствии президента будет заложен патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов".

В Северной столицы Путин встретится с главой Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом и главой УЕФА Александером Чефериным.

Жители Москвы и Петербурга смогут впервые воспользоваться трассой М-11, президент РФ торжественно откроет новую автомагистраль.

Среди открытий дня также памятника Даниилу Гранина, мероприятие несколько раз переносили, так как ждали приезда Владимира Путина. В связи с этим у скульптуры установили бронестекла.

Фото: пресс-служба Кремля