Движение по платной трассе М-11 стартует 27 ноября

Уже со среды можно отправиться в путь из Москвы в Петербург.

Движение по новой платной трассе М-11 от Москвы до Петербурга откроется уже завтра, 27 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что трасса готовится к полноценной работе и открытию до конца 2019 года. Строительством трассы занималась ООО "Магистраль двух столиц". Платная дорога прокладывалась как дополнение к трассе М-10 "Россия", которая захватывает территории Московской, Новгородской, Тверской и Ленинградской областей. Ее протяженность составляет практически 700 километров.

Буквально вчера "Автодор" открыл последний участок платной дороги.

Фото: avtodor-tr.ru