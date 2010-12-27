В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что "Автодор" открывает последний участок трассы М11 у Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известно, что сегодня компания получила разрешение на эксплуатацию 8-го участка.
"... это значит, что нам осталось провести официальную церемонию открытия и запускаем движение!",
—сказно в сообщении.
Кроме того, "Автодор" намерен провести тест трассы. По новой дороге проедут отечественные автомобили. специалисты узнают, сколько времени займёт путь, каков расход топлива и средняя скорость движения.
Сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч.
Ранее мы сообщали о том, что "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ подводную лодку "Петропавловск-Камчатский".
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )