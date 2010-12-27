Сегодня компания запустила тест трассы.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что "Автодор" открывает последний участок трассы М11 у Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что сегодня компания получила разрешение на эксплуатацию 8-го участка.

"... это значит, что нам осталось провести официальную церемонию открытия и запускаем движение!", —сказно в сообщении.

Кроме того, "Автодор" намерен провести тест трассы. По новой дороге проедут отечественные автомобили. специалисты узнают, сколько времени займёт путь, каков расход топлива и средняя скорость движения.

Сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч.

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