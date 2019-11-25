"Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ подводную лодку "Петропавловск-Камчатский"

Подводная лодка является первой в серии из шести кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота.

АО "Адмиралтейские верфи" передало ВМФ России дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский".

Подводная лодка является первой в серии из шести кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота. Она успешно завершила ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота. На торжественном открытии на подлодке подняли Андреевский флаг.

Подлодка может опускаться на глубину до 350 метров и находиться под водой до 45 суток.

Ранее в Петербурге боевой ледокол "Иван Папанин" спустили на воду.

Видео: Piter.TV