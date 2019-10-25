В Петербурге боевой ледокол "Иван Папанин" спустили на воду

Проектированием корабля занимался ЦМКБ "Алмаз".

"Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550. Проектированием занимался ЦМКБ "Алмаз".

Судно может выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабль будут использовать для мониторинга и охраны водных ресурсов в ледовой обстановке, для участия в спасательных операциях, для сопровождения судов обеспечения. Водоизмещение корабля – около 8500 тонн, длина – свыше 100 м, ширина – около 20 м, автономность плавания – около 60 суток.

На корабле будет зенитный ракетный комплекс и артиллерийская установка, также на судне может постоянно базироваться корабельный вертолет.

На Петровском острове судостроительный завод "Алмаз" построит научный центр.

Видео: Piter.TV